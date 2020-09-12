عاجل.. مدبولي: كل الريف سيدفع الحد الأدنى لقيم التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتغليب مصلحة أهل الريف في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى المقرر في قيم التصالح وهو 50 جنيهًا.

وأضاف مدبولي خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أنه سيجرى دفع 50 جنيهًا للمتر الواحد بكل الريف بصرف عن المكان أو المحافظة، تيسيرًا على أهالي الريف، بالرغم من أن القيمة السوقية للمتر أعلى بكثير من هذا الرقم.

وتابع: "كل اللي يهمنا كدولة مش إننا نجيب أموال، لكن اللي يهمنا هو تقنين الوضع، وكل قيم التصالح ستخصص لتطوير هذه المناطق".