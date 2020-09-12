مستشفى الكاتب: عزمي مجاهد وضع على أجهزة تنفس صناعي قبل وفاته بأيام

كشف الدكتور نبيل المهدي، المدير الإداري بمستشفى كيلوباترا الخاصة بالدقي "الكاتب"، أن الكابتن عزمي مجاهد، لاعب نادي الزمالك السابق، توفى نتيجة إصابته بكورونا، وتدهور حالته الصحية، في الأسبوع الأخير قبل وفاته.

وبشأن حالة مجاهد الصحية قبل الوفاة، أوضح المهدي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللاعب كان يعاني من ربو شعبي مزمن، فضلًا عن اكتشاف إصابته بمرض السكر فور حجزه بالمستشفى يوم 28 أغسطس الماضي، لتلقي الرعاية الكاملة نتيجة إصابته بكورونا.

عزمي مجاهد كان يعاني من ربو شعبي مزمن

وتابع المدير الإداري للمستشفى، أن المريض في بداية حجزه كانت حالته مستقرة وبسيطة، لكنها تدهورت حتي وصلت إلي مرحلة وضعه على أجهزة تنفس صناعي في الدرجة الشديدة، موضحًا أنه جرى وضعه في بداية المرحلة على جهاز تنفس صناعي، ثم وضعه في الرعاية المركزة على أجهزة تنفس صناعي شديدة.

وتابع أن الدكتور حسام حسني، استشاري الجهاز التنفسي هو المتابع لحالة الكابتن الراحل عزمي مجاهد.

وتوفى صباح اليوم، عزمي مجاهد نجم الكرة الطائرة السابق وعضو مجلس الإدارة السابق بنادي الزمالك ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، بعد صراع مع المرض.

ورغم أن عزمي مجاهد، ليس من نجوم كرة القدم، إلا أنه أستطاع فرض اسمه على الساحة الرياضية، وأصبح أحد النجوم والعلامات البارزة في الكرة الطائرة، وبعد اعتزاله اللعبة شغل العديد من المناصب الإدارية الهامة، منها عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، وقبل وفاته كان يشغل مدير إدارة المتابعة بالجبلاية.

- حصل عزمي مجاهد على لقب أفضل لاعب كرة طائرة في إفريقيا عام 1974، وأفضل لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة المنتخب وفريق الزمالك 16 عاماً حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات إفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

- لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

- حصل عزمي مجاهد خلال مسيرته الرياضية على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبًا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب، بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والإفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.