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حوار.. عزمي مجاهد: فاروق جعفر أهان الرياضة المصرية.. وكلامه يستوجب المحاكمة

كتب:

محمود فؤاد
07:40 م | السبت 25 يوليو 2020
عزمي مجاهد

عزمي مجاهد

استنكر عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة، تصريحات فاروق جعفر المدير الفني الأسبق للزمالك، بشأن وجود مجاملات من التحكيم الأفريقي لمنتخب مصر خلال المشاركة في تصفيات كأس العالم 1990، بجانب مجاملات التحكيم للأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

وتحدث "مجاهد" في حوار لـ"الوطن سبورت"، عن ما قاله "جعفر"، وتأثيره على الرياضة المصرية، خاصة بالنسبة للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

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