مدبولي: نحتاج 40 مليار جنيه لتطوير 1000 تجمع ريفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 1000 تجمع ريفي، جرى صرف 3.5 مليار جنيه في عام 2019.

وأضاف مدبولي خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء: "مقرر في خطة هذا العام صرف 9.5 مليارات جنيه، يعني عشان نطور 375 تجمع من الـ1000 تجمع هنصرف 13 مليار جنيه".

وتابع: "سننفق 40 مليار جنيه لتطوير 1000 تجمع من إجمالي 4777 قرية و32 نجع وتابع، وبالتالي فإن الدولة تعمل على توفير الخدمات كافة في هذه القرى لخدمة المواطن".