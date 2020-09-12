رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي: القضاء على البناء العشوائي للحافظ على الأمن الغذائي للمواطن

كتب:

شريف سليمان
12:29 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من القضاء على البناء العشوائي على الأراضي الزراعية هو الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعويض أي قيراط من الأراضي الزراعية سيتكلف تكلفة رهيبة.

وأضاف مدبولي خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أن الدولة ستحاول إيجاد المزيد من التسهيلات للتيسير على المواطن لكي يتمكن أن يدفع قيمة التصالح، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف "المقيتة".

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء اليمني يتسلم رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتعيين ياسر مصطفى رئيسا لمعهد بحوث البترول المصري

عمرو أديب: مصطفى مدبولي يُعد قصة نجاح والسخرية منه غير أخلاقية

بث مباشر| مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا المنتخب بحضور مصطفى مدبولي