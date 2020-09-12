مدبولي: القضاء على البناء العشوائي للحافظ على الأمن الغذائي للمواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من القضاء على البناء العشوائي على الأراضي الزراعية هو الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعويض أي قيراط من الأراضي الزراعية سيتكلف تكلفة رهيبة.

وأضاف مدبولي خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أن الدولة ستحاول إيجاد المزيد من التسهيلات للتيسير على المواطن لكي يتمكن أن يدفع قيمة التصالح، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف "المقيتة".