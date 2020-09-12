دعم الكهرباء مستمر.. تعرف على شريحتك

تقدم الدولة دعما للمواطن على فواتير الكهرباء، وفقا لفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وذلك لمحدودي الدخل ورفع الدعم عن الشرائح الكبيرة للفئات القادرة، وفقا للموازنة العامة للدولة ووفقا للأسعار الجديدة التي تم تطبيها منذ يوليو الماضي.

وفيما يلي نسبة الدعم التي يحصل عليها المواطن بفاتورة الكهرباء:

- الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات / ساعة يحصل على دعم بنسبة 67%.

- الشريحة الثانية من صفر إلى 100 كيلو وات يحصل على دعم 63% من التكلفة الفعلية الفاتورة.

- استهلاك حتى 200 كيلو وات / ساعة يحصل على دعم 49% من تكلفة الفاتورة.

- ومن صفر إلى 650 كيلو وات / ساعة يحصل على دعم من الدولة بنسبة 18%.

- من 651 حتى 1000 كيلو وات يتحمل التكلفة الفعلية الفاتورة ولا يحصل على دعم من الدولة.

- من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات يتحمل 20% زيادة عن التكلفة الأصلية.