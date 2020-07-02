من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته حول شرائح الكهرباء

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تقريرا شاملا حول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، الأجهزة الأعلى استهلاكا و الاستخدام الأمثل لها، وإرشادات لتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات " 38 قرشا بدلا من 30 قرشا"

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات " 48 قرشا بدلا 40 قرشا"

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات " 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا"

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات " 118 قرشا بدلا من 100 قرش"

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات " 140 قرشا"

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 118 قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"

إرشادات لتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية

ـ ترتيب الأطعمة داخل الفريزر، ووضعهم جنب إلى جنب، لملء الفراعات، تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك ككهرباء أقل.

ـ تأكد من فصل التليفزيون والريسيفر، من المصدر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية أفصل الكهرباء من الريسيفر.

ـ شغل التكييف عند درجة حراراة 25 مئوية، مع ضرورة التأكد من تنظيف الفلتر باستمرار، واغلق باب الغرفة.

ـ تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء، والحرص على تنظيف مكثف الثلاجة مرتين بالعام.

ـ اعتمد على ضوء النهار واستبدل اللمبات العادية، باللمبات الليد، فهي من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء.

الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية

ـ الفرن الكهربائي: تأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، مع استخدام الأواني المصنوعة من الزاج أو البورسيلين.

ـ التكييف: شغل التكييف على درجة حراراة 25 درجة مئوية، مع التأكد من تنظيف الفلنتر باستمرار، وغلق باب الغرفة جيدا.

ـ الغلاية الكهربائية: اشتري حجم مناسب لاحتياجاتك، مع الحرص على تنظيفها باستمرار، وغلي الكمية التي تحتاجها فقط من الماء.

ـ غسالة الأطباق: شغل الغسالة بكامل حمولتها، مع استخدام دورات الغسيل الأقل وقتا، وتنظيف الفلتر باستمرار.

ـ التليفزيون: تأكد من فصل فيشة التليفزيون والريسيفر من مصدر التيار الكهربائي، وليس باستخدام الريموت.

ـ السخان الكهربائي: تأكد من فصل السخان وتشغيل عند الحاجة فقط.

ـ الثلاجة: تأكد من غلق باب الثلاجة باحكام، والحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء، مع تنظيف المكثف الخاص بها مرتين في السنة على الأقل.

ـ الفريزر: ترتيب الأطعمة داخل الفريزر وعدم ترك فراغات بينهم، لتجنب اهدار الفريون.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

ـ تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

ـ تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

ـ الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا

ـ الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

ـ التسديد من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد، مصارى، Bee، أمان، وقتى، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي).

ـ التسديد من خلال 120 ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد من خلال بنوك (الأهلى، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك CIB، بنكBlom، بنك Credit Agricol، بنك أبو ظبى الإمارتى، بنك عودة، بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد عبر شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store)

ـ يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (إبلاغ القراءة، استعلام فاتورة، سداد فاتورة).

ـ كما يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى.