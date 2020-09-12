ألمانيا ترفض وجودج علم تركيا في البرلمان الأوروبي

رفض النائب الألماني بالبرلمان الأوروبي راينهارد بوتيكوفر، عرض علم تركيا في أثناء كلمة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اجتماع المجلس، أمس، وفق ما نقل موقع "تركيا الآن" المختص بالشأن التركي.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام تركية أن "جاويش أوغلو"، انضم إلى جلسة البرلمان الأوروبي، أمس، عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، أثناء زيارته إلى السنغال.

وبينما كان يسرد "جاويش أوغلو" مدى تعرض تركيا للظلم بخصوص قضايا صراع المتوسط والسياسات التي تتبعها تركيا في منطقة شرق المتوسط، عرضت شاشات المجلس شعار الاتحاد الأوروبي والعلم التركي، فتدخل النائب الألماني، وقاطع "جاويش أوغلو"، وطالب بإزالة العلم التركي.

وقال "بوتيكوفر" إنه لا يحب اختلاط شعار الاتحاد الأوروبي والعلم التركي، لأنه يشعر أن النجوم الموجود في شعار الاتحاد الأوروبي أصغر من النجوم الموجوة في العلم التركي، وبذلك يطغي العلم التركي على شعار الاتحاد.

وطالب بوتيكوفر، رئيس المجلس الأوروبي، ديفيد مكاليستر، بألا يتم إظهار العلم التركي مرة أخرى بجانب علم الاتحاد.