ضبط 8.7 طن سكر وأرز مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة قسم شبرا الخيمة ثان، اليوم السبت، من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة شبرا الخيمة ثان.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود مخزن غير مرخص لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، به منتجات سكر حر وأرز أبيض دون بيانات أو مستشندات تمهيدا لطرحه بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

جرى التنسيق مع شرطة شبرا الخيمة ثان، وجرى مداهمة المخزن، وضبط 8,700 طن "سكر حر- أرز أبيض"، معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي وماكينة تعبئة وتغليف وأدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.