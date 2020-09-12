فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تمازح "العوضي": أنت قلت أيه؟

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فيديو تمازح زوجها الفنان أحمد العوضي، خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم"، وذلك بعد نشر برومو للحلقة التي من المقرر أن تذاع يوم الخميس المقبل.

وكتبت عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنت قلت أيه؟

وكانت ياسمين، نشرت فيديو يجمعهما سويا، خلال مداعبتها زوجها الفنان أحمد العوضي، على أنغام أغنية "البنط العريض" للفنان حسين الجسمي، قائلة "قمة الرومانسية".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت مؤخرًا، زواجها من الفنان أحمد العوضي، في شهر رمضان الماضي، وذلك بعد النجاح الذي حققاه خلال مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"الاختيار".