ريهام سعيد للنيابة: شقيق ياسمين عبدالعزيز "شتمني عشان عايز شهرة"

انتهت نيابة المعادي، من سماع أقوال الإعلامية ريهام سعيد، في البلاغ المقدم منها ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز.

وقالت إنها تعرضت لأضرار أدبية، جراء الفيديو الذى نشره "وائل عبدالعزيز" شقيق ياسمين عبدالعزيز، وسبها بعبارات وألفاظ تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

وأضافت "سعيد" في أقوالها، إن المتهم كان يسعى للشهرة، خاصة أنه إنسان نكرة لا يعرفه أحد بـ"حسب أقوالها".

غادرت ريهام سعيد النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوالها، وجار تحديد جلسة تحقيق مع المشكو فى حقه وائل عبدالعزيز، لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات.

وكان شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامي الإعلامية ريهام سعيد، تقدم ببلاغ ضد "وائل عبدالعزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اتهمه فيه، ببث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تعرض خلاله لموكلته، بألفاظ وعبارات تعد سبًا وقذفًا، وتحط من شأنها كإنسانة وإعلامية، على نحو يناقض ويخالف القوانين والشرائع السماوية والإنسانية.

وأوضح البلاغ، أن المشكو فى حقه قال فى الفيديو: "مابعتبركيش إعلامية اتفرج عليها، وهو إنتى مش حبسوكى ولبستى أبيض، وأنا مش فاهم إنتى مين إداكى رخصة أصلاً، أو مين إداكى تصريح إنك تبقى إعلامية، وأنا مش هسيبك، وقسمًا بالله ماهسيبك".