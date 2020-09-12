مصرع شاب غرقاً في نهر النيل بالأقصر

لقي شاب مصرعه غرقاً في نهر النيل، اليوم السبت، أمام قرية "المريس"، التابعة لمدينة الطود، جنوب غرب محافظة الأقصر.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً بورود بلاغ إلى غرفة النجدة، من أهالي قرية "المريس"، يفيد بغرق شاب يُدعى "سليمان ع. س."، يبلغ من العمر 18 سنة، في مياه نهر النيل.

وعلى الفور، انتقلت قوة من شرطة المسطحات المائية ورجال المباحث بمركز شرطة القرنة إلى موقع الحادث، وتم البحث عن الشاب وانتشال جثمانه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.