بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد "الرحمة" جنوب الأقصر

شهدت قرية "الشغب" التابعة لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، افتتاح مسجد "الرحمة" بعزبة الأمير، اليوم، بعد الإنتهاء من بنائه وتشييده بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، الذي ألقى خطبة الجمعة في حفل الافتتاح.

وحضر الاحتفال، الشيخ صلاح نور، وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد، رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ حسن الأمير، مدير إداره أوقاف إسنا، وقيادات الدعوة وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية.

وقال الشيخ "عبدالدايم" إن المديرية افتتحت العديد من المساجد في أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف، وأبناء المحافظة في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزاره الأوقاف، تحت رعايه الوزير، الدكتور محمد مختار جمعه، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.