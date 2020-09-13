حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، كما أنّه يفضّل الأماكن الهادئة بعيدًا عن الصخب والزحام.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، حافظ على حقوقك وحاول أن تكون متماسكا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.