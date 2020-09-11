حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتملك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.