بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب "تروسيكل" محمل بالمواطنين، في قرية "منشية الأمل"، التابعة لمركز إدكو بالبحيرة، مساء اليوم، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى إدكو المركزي قد استقبل كلاً من "سحر معزوز محمد"، 45 سنة، و"سهام علي عبدالمقصود"، 55 سنة، و"أحمد علي عبدالمقصود"، 40 سنة، و"إبراهيم علي عبدالمقصود"، 38 سنة، و"بهاء أحمد نورالدين"، 19 سنة، و"دعاء عبود عبدالجواد"، 14 سنة، جميعهم مقيمين بقرية "منشية الأمل"، بدائرة مركز إدكو، ومصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، كما جرى حجز المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.