الصحة العراقية: تسجيل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة -وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا- أنه تم إجراء 18949 نموذجا، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ظهور الفيروس في العراق، 1883048 نموذجا.

وسجلت الوزارة أيضا، 3887 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 221283 حالة

ومنذ ظهور جائحة كورونا بلغت الإصابات في العراق 286778 إصابة، بينما الوفيات بلغت 7941 وفاة.