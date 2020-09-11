بالصور.. سفير العراق يزور جامعة النهضة ببني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بمكتبه، ظهر أمس الخميس، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة ونواب المحافظ، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة.

أعقب زيارة المحافظة، قيام السفير العراقي والوفد المرافق له بزيارة جامعة النهضة، حيث تفقد الإمكانات المتميزة للجامعة والتي شملت المراكز والمعامل والمستشفى التعليمي، و بعض كليات الجامعة.

وشاهد الوفد العراقي خلال الزيارة فيلمًا تسجيليًا حول إمكانات الجامعة وأساليب الدراسة الحديثة وشراكات الجامعة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة في تخصصاتها المختلفة (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الحاسب الآلي - الهندسة - الإعلام والعلاقات العامة - إدارة الأعمال).

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع بحضور السفير العراقي والوفد المرافق له وقيادات الجامعة.

وأشار د.حسام الملاحي رئيس الجامعة في كلمته أثناء الاجتماع إلى قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق، كما أوضح ملامح نظام التعليم الحديث بالجامعة، وسعي إدارة الجامعة إلى توطيد التعاون والعلاقات التعليمية بين جامعة النهضة والجامعات العراقية.

وأكد السفير العراقي خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر، كما أشاد بالتواصل بين القيادات السياسية في البلدين، وأكد أيضًا حرص العراق على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد السفير العراقي خلال الاجتماع بالإمكانات الهائلة التي توفرها الجامعة من مراكز بحثية ومعامل ومختبرات ومستشفيات ترتقي بالعملية التعليمية، مطالبا بدعم التعاون بين جامعة النهضة والجامعات العراقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة في التخصصات العلمية المختلفة.