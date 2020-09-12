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الجمعة المقبل.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالأقصر

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محمد عبد اللطيف الصغير
08:32 م | السبت 12 سبتمبر 2020
أحد المساح

أحد المساح

قال مصدر بمديرية الأوقاف في محافظة الأقصر إن المديرية بصدد افتتاح 3 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، جميعها من تنفيذ الوزارة، من حيث موازنتها ومواردها الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجداً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن قيادات المديرية ستشارك يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مسجد "الغرز" بمدينة أرمنت، ومسجد "النور" بناحية "منشأة العماري"، في مدينة الأقصر، ومسجد "أبوزيد"، بقرية "العشي"، مركز الزينية.

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