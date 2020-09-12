الجمعة المقبل.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالأقصر

قال مصدر بمديرية الأوقاف في محافظة الأقصر إن المديرية بصدد افتتاح 3 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، جميعها من تنفيذ الوزارة، من حيث موازنتها ومواردها الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجداً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن قيادات المديرية ستشارك يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مسجد "الغرز" بمدينة أرمنت، ومسجد "النور" بناحية "منشأة العماري"، في مدينة الأقصر، ومسجد "أبوزيد"، بقرية "العشي"، مركز الزينية.