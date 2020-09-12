بومبيو يزور قبرص لبحث التوترات في شرق المتوسط

يتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى قبرص اليوم السبت في زيارة تستهدف بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال جيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن بومبيو سيلتقي في العاصمة القبرصية نيقوسيا بالرئيس أناستاسيادس ووزير الخارجية كريستودوليديس لمناقشة التوترات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.

وأضاف أن المباحثات سوف تركز كذلك على تأكيد دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية كاتحاد فيدرالي ثنائي، مما سيفيد جميع القبارصة والمنطقة ككل.