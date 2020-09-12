العثور على رضيعة أمام منزل في الدقهلية

عثر أحد المواطنين في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، على طفلة رضيعة عمرها حوالي 5 شهور، ملقاة أمام منزله، أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبالكشف الطبي عليها، تبين أنها بصحة جيدة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بعثور أحد المواطنين على طفلة رضيعة أمام منزله.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الرضيعة بصحة جيدة، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، من قبل مفتش الصحة، تبين أنها سليمة ولا تعاني من أي أمراض، وجري تحديد عمرها في حدود 5 شهور.

وأكد صاحب البلاغ أنه عثر على الطفلة أمام باب منزله، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، وتم تحرير محضر بمركز الشرطة، وجرى عرض الطفلة على الدكتور إبراهيم أبوالنجا، مفتش صحة المطرية، والذي تعهد بالتكفل بكل احتياجاتها.