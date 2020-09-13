"إحنا مباحث".. قصة خطف تاجر بعابدين واستبدال نقوده بـ"ورق جرايد"

"مباحث أموال عامة" الجملة أرعبت التاجر، عندما أوقفه شخصان قالا له إنهما من مباحث الأموال العامة، ثم أجبراه على ركوب تاكسي وانطلق بهم فى شوارع منطقة عابدين.

"قالوا لى طلع الفلوس اللى معاك الفلوس مزورة" كلمات دفعت الرجل لإخراج مبلغ مالى كبير كان بحوزته ثم سلم المظروف للشخص الذى يركب بجانبه الذى أعطاه بدوره لزميله الجالس بجوار سائق التاكسي.

فى الطريق أعاد الشخص الجالس بجوار سائق التاكسى المظروف لزميله وقال له: "اديله فلوسه" فسلمه المظروف ثم توقف التاكس: "خلاص اتكل على الله"، سعادة الرجل دفعته للمغادرة سريعا وفى الطريق أخرج المظروف ليجد أنه تم استبداله بقصاصات من الورق فأسرع بإبلاغ مباحث عابدين.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أنه أثناء سير التاجر بأحد الشوارع بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا بأنهما من رجال الشرطة واصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسى" قيادة آخر وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية) ووضعوها داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وعقب انصرافهما إكتشف قيامهم باستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق وعاطلَين "لاثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (7 مظاريف ورقية بداخلهم كمية من ورق الجرائد فى حجم العملات الورقية "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامى.