تفاصيل سقوط عصابة نصب إلكتروني دولية للاستيلاء على أموال المصريين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص -أحدهم له معلومات جنائية مسجلة- من بينهم 4 يحملون جنسيات دول أجنبية – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص منتحلة أجنبية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتبين من التحريات أن المتهمين استغلوا تلك الصفحات الاحتيالية في الإيقاع بضحاياهم عن طريق إرسال طلبات صداقة لهم وإيهامهم برغبتهم في استثمار أموالهم بالبلاد وإرسال هدايا عينية لهم، وعقب ذلك يقوموا بإيهام الضحايا بوصول تلك الهدايا للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية وإيداعها بمخازن الجمارك، ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية في حساب موظف شركة الشحن كرسوم شحن وتخليص جمركي لاستلامها.

وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون بإرسال رسائل نصية مدعين فيها العثور على مقابر أثرية بداخلها عملات ذهبية ويحتاجون إلى مبالغ مالية لاستخراجها، حيث يقوم أحد المتهمين (يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بزعامة ذلك التشكيل والقائم بتوزيع الأدوار على شركائه عن طريق قيامه بتكليف اثنين منهم بإرسال رسائل نصية احتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية على شبكات التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص أجنبية منتحلة وأصحاب شركات عالمية ومكانه اجتماعية مرموقة.

وكشفت التحريات أنه يقوم بعد ذلك بإرسال رسائل إلكترونية ونصية بينما يتولى أحدهم تجنيد أشخاص مصريين ويقوموا بفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك بالبلاد لتلقى الإيداعات المالية المرسلة من الضحايا بأسماء اثنين منهم اللذان يتوليان فتح حسابات بنكية بأسمائهما وربطها ببطاقات دفع إلكتروني لسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلي دون الدخول لصالات البنوك.

عثر القوات بحوزتهم على مجموعة من السبائك والعملات النحاسية المطلية باللون الذهبي يستخدمها المتهمين في إيهام ضحاياهم بعثورهم على كنوز فرعونية - العديد من الشهادات والمستندات والأوراق المنسوبة لجهات مختلفة "مزورين"، مبالغ مالية (عملات مختلفة"، 15 هاتف محمول، 2 جهاز "لاب توب"، وحدة ذاكرة نقالة.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهه المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في الاحتيال على ضحاياهم، وقد أمكن الاستدلال على 11 مواطنا تعرضوا لوقائع احتيال بالأسلوب المشار إليه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها مليون و158 ألف جنيه مصري تقريبا.