"منظومة المتغيرات المكانية" ترصد مخالفات "كل شبر في مصر"

ترصد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "كل شبر في مصر"، عبر منظومة للرصد الفضائي للمتغيرات المختلفة التي تتم على الأرض، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية تُسمى "منظومة المتغيرات المكانية"، وهي المنظومة التي أرسلت 334 ألف تقرير للمحافظات خلال عامين فقط.

كان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، منذ قرابة أسبوعين، لمتابعة أداء المنظومة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأداء المنظومة، مؤكداً أهمية إنشاء فرع لها بكل محافظة.

وتستعرض "الوطن" أبرز 6 معلومات عن "منظومة المتغيرات المكانية" في النقاط التالية:

1- ترصد المنظومة التعديات والبناء العشوائي عبر "صور فضائية".

2- كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بكل محافظة.

3- أرسلت المنظومة 334 ألف تقرير إلى المحافظات خلال عامين فقط.

4- تم إنشاء فروع لمنظومة المتغيرات المكانية في المنيا والقليوبية والإسكندرية.

5- سينتهي إنشاء فروع المنظومة في كل المحافظات خلال شهر ونصف تقريباً.

6- عقدت إدارة المساحة العسكرية 6 دورات تدريبية لـ118 مختص على "المنظومة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال حوار مفتوح أجراه مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين أن الدولة لن تسمح بأي تعدي على أرض قيراط من الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، مؤكداً حرص الدولة على غلق هذا الملف للأبد.