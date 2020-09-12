عاجل.. مدبولي: "5 حيتان" دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات بنائهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض كبار المقاولين بنوا أبراج مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.

وأضاف "مدبولي"، رداً على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلامين في مدينة القليوبية اليوم، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتم تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيهاً للتصالح.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيها كاملة.

وتابع: "عشان تبنى 40 ولا 80 برج مخالف، وكنت استغليت الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".

وشدد رئيس الوزراء على أن مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفاً: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط".

وأضاف أن الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة.