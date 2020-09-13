حملات تموينية على أسواق أسوان وضبط 27 مخالفة
كتب:
عبد الله مشالي
05:58 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية
نفذ رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة الخمسة " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لضبط الأسواق بنطاق المحافظة.
وبحسب بيان صحفي صادر، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تم ضبط 27 قضية تموينية على النحو التالي: "قضية التصرف في حصة الدقيق البلدى المدعم، 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار.