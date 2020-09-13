رئيس التحرير

محمود مسلم

حملات تموينية على أسواق أسوان وضبط 27 مخالفة

كتب:

عبد الله مشالي
05:58 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذ رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة الخمسة " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لضبط الأسواق بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان صحفي صادر، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تم ضبط 27 قضية تموينية على النحو التالي: "قضية التصرف في حصة الدقيق البلدى المدعم، 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار.

اقرأ المزيد:

مدير تموين أسوان: ضبط 22 قضية بالأسواق

ضبط 25 قضية تموين بأول وثاني أسوان

مباحث تموين أسوان تضبط 15 قضية تموينية

مدير "تموين أسوان": ضبط 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية

"تموين أسوان": ضبط 23 قضية تموينية

"تموين أسوان" يضبط 26 قضية تموينية بأسواق مراكز المحافظة

محافظ أسوان يهنئ وكيل "التموين" بالمحافظة لاختياره أفضل مدير تموين

وكيل "تموين أسوان": ضبط 26 قضية تموينية