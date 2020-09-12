وقف دعوى دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية

وقف دعوى دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية
كتب:
محمد عيسى
11:07 م | السبت 12 سبتمبر 2020
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، في الدعوى المستعجلة المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية، لتطاوله على الدولة المصرية، بوقف الدعوي جزائيا لمدة شهر.
وسبق وقررت المحكمة، حجز الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، للحكم في جلسة اليوم 12سبتمبر.
وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين، تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي، وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها:
إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاءوا.
جدير بالذكر، أن وقف الدعوي جزائيًا، يكون في سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، وللمحكمة أن توقف الدعوى جزائيًا، إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد، أو عن تنفيذ أى إجراء أمرت به المحكمة.