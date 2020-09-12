وقف دعوى دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، في الدعوى المستعجلة المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية، لتطاوله على الدولة المصرية، بوقف الدعوي جزائيا لمدة شهر.

وسبق وقررت المحكمة، حجز الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، للحكم في جلسة اليوم 12سبتمبر.

وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين، تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي، وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها:

إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاءوا.

جدير بالذكر، أن وقف الدعوي جزائيًا، يكون في سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، وللمحكمة أن توقف الدعوى جزائيًا، إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد، أو عن تنفيذ أى إجراء أمرت به المحكمة.