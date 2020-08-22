12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي مصر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، والتي يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية، للحكم بجلسة 12 سبتمبر.

وحملت الدعوي رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا)".

وأضافت الدعوى أنَّ "البغيلي اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهما، متناسيًا أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدما هذا الصحفي أرض مصر الطاهرة".