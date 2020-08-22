12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي مصر
كتب:
محمد عيسى
03:54 م | السبت 22 أغسطس 2020
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، والتي يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية، للحكم بجلسة 12 سبتمبر.
وحملت الدعوي رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبار كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وذلك من خلال تصريحاته التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا)".
وأضافت الدعوى أنَّ "البغيلي اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهما، متناسيًا أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدما هذا الصحفي أرض مصر الطاهرة".