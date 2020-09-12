عبوة ناسفة تستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين؛ الأمر الذى أدى إلى تضرر إحدى العجلات وإصابة أحد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة.