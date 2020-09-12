هالة فاخر: مخرج العمل من رشحني في مسلسل يحيى الفخراني

أعربت هالة فاخر عن سعادتها بتجديد تعاونها مع يحيى الفخراني في عمل جديد، وهو مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت هالة فاخر لـ"الوطن"، إن دورها بمثابة ضيفة الشرف، لكنها أحبت تجديد العمل مع المخرج شادي الفخراني، والفنان القدير يحيى الفخراني.

وأضافت هالة، أن ترشيحها جاء بناء على ترشيح المخرج شادي الفخراني، وأن الفنان القدير يحيى الفخراني، لا يتدخل في عمل ابنه على الإطلاق.