هالة فاخر: مخرج العمل من رشحني في مسلسل يحيى الفخراني
كتب:
أبانوب رجائي
11:13 م | السبت 12 سبتمبر 2020
هالة فاخر
أعربت هالة فاخر عن سعادتها بتجديد تعاونها مع يحيى الفخراني في عمل جديد، وهو مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
وقالت هالة فاخر لـ"الوطن"، إن دورها بمثابة ضيفة الشرف، لكنها أحبت تجديد العمل مع المخرج شادي الفخراني، والفنان القدير يحيى الفخراني.
وأضافت هالة، أن ترشيحها جاء بناء على ترشيح المخرج شادي الفخراني، وأن الفنان القدير يحيى الفخراني، لا يتدخل في عمل ابنه على الإطلاق.