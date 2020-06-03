هالة فاخر لـ"الوطن": كل مصر بتدعي لرجاء الجداوي

قالت الفنانة هالة فاخر، إن علاقتي برجاء الجداوي منذ فترة، وتربطنا صداقة وأعمال كثيرة، فهي إنسانة راقية وجميلة.

وأضافت "فاخر"، في تصريحات لـ"الوطن"، "كل الناس بتدعي لرجاء محبين وأصدقاء، وإن شاء الله تقوم وترجع لأصدقائها وجمهورها بالسلامة".

وانتشرت في الساعات الأخيرة، شائعات حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وطمأنت الإعلامية بوسي شلبي جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي، على حالتها الصحية، عبر حسابها الخاص على إنستجرام.

ونشرت شلبي تغريدة قالت فيها: "رجاء الجداوي بخير.. أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء أي خبر هيكون من بنتها أو الدكتور أشرف زكي.. أرجوكم مش وقت شائعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غالية وترجعيلنا بالسلامة يا رب".