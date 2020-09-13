التحليل النفسي لمعذب أطفاله بحرقهم في الشمس: يعاني من اضطراب سلوكي

ربط طفليه بالحبال، أعلى سطح عقار بالإسكندرية وعذبهما بتركهما فى الشمس الحارقة لمدة 6 ساعات، هكذا اعترف أحد الآباء بما فعله لأبنائه، بحجة "كنت بأدبهم"، ليلحق الضرر بطفلين يبلغان من العمر 10 و11عاما، قاما بسرقة مبالغ مالية منه لشراء بيتزا، ورفضا الإقرار بالسرقة، فقام بضربهما حتى اعترفا بسرقة المبلغ المالى منه وشراء البيتزا، وهو ما ظهر خلال مقطع فيديو عبر "فيسبوك".

اعترافات الأب اشتملت أيضا كيفية اكتشافه لما فعله أبناؤه، وذلك بعد أن لاحظ وجود أكياس البيتزا فى الشقة، وعندما سأل طفليه عن اختفاء مبلغ 70 جنيها، أنكرا قيامهما بذلك، فقام بضربهما حتى اعترفا، قبل أن يصعد بهما إلى سطح العقار وقام بربطهما بالحبال وتوثيقهما معا فى الشمس، حتى قام الجيران بالتدخل عقب مشاهدتهما فى حالة يرثى لها، بعد أن أوشكا على فقدان الوعى.

خبيرة نفسية: الأب نشأ في بيئة غير سليمة.. ومريض بالذهان العقلي

الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، علقت على هذه الجريمة، بوضع أكثر من تحليل للحالة النفسية للأب المتهم، بتعذيب أبنائه، قائلة إنه من الممكن أن يكون يعاني من اضطرابات سلوكية جعلته يفكر في الانتقام من أطفاله بسببها.

وأضافت "حماد" لـ"الوطن"، أن تعذيب الأمهات لأطفالهن من الحالات غير الشائعة بكثرة مؤخرًا، عكس الآباء الذين يمتلكون القدرة على فعل هذه الجريمة بحق الصغار، وغالبًا ما يكون الدافع انتقاميا، لذلك أكدت ضرورة تحليل البيئة التي تربتى فيها الأب وعلاقته بأسرته منذ الصغر.

وأشارت الخبيرة النفسية، إلى أنه من التحليلات الواردة بأن الأب قد يكون متعاطيا للمخدرات، وهو ما أصابه بالهلاوس التي جعلته يعتقد بأن أطفاله "شياطين" ولا بد من تعذيبهم بل وأحيانا التخلص منهم، وهو ما ستحدده التحريات الأولية، إذا أثبتت أن لديه شيء من الخلل العقلي.

وتابعت "حماد" أنه من الممكن أن يكون مصابا بمرض الذهان، وهو أشبه بمرض انفصام الشخصية الذي جعلها تعتقد بأن أطفاله لا يجب أن يحيوا مثل الناس، وأن تعذيبهم هو الأنسب لتربيتهم، مؤكدة أن الاكتئاب ليس تحليلا سليما للحالة، لأن المكتئب يفكر في التخلص من حياته وليس تعذيب الآخرين وخاصة إذا كانوا أبناءه.