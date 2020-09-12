تعذيب كفار.. أب يقيد طفليه في الشمس 6 ساعات: سرقا 70 جنيها لشراء بيتزا

"كنت بأدبهم".. هكذا اعترف عامل بتوثيق طفليه بالحبال، أعلى سطح عقار بالإسكندرية وتعذيبهما بتركهما فى الشمس الحارقة لمدة 6 ساعات.

وقال الأب إن طفليه يبلغان من العمر 10 و11عاما، قاما بسرقة مبالغ مالية منه لشراء بيتزا، ورفضا الإقرار بالسرقة، فقام بضربهما حتى اعترفا بسرقة المبلغ المالى منه وشراء البيتزا.

وأضاف الأب أنه اكتشف الواقعة بعد أن لاحظ وجود أكياس البيتزا فى الشقة، وعندما سأل طفليه عن اختفاء مبلغ 70 جنيها، أنكرا قيامهما بذلك، فقام بضربهما حتى اعترفا.

وأوضح الأب فى التحقيقات، أنه إمعانا فى تأديب نجليه، صعد بهما إلى سطح العقار وقام بربطهما بالحبال وتوثيقهما معا فى الشمس، حتى قام الجيران بالتدخل بعد أن شاهدوهما فى حالة يرثى لها، بعد أن أوشكا على فقدان الوعى.

وأكد الأب أنه قام بفك طفليه، لكن انتشار فيديو على "فيس بوك" للطفلين بعد أن صوره أحد الجيران، وقام ببثه، تسبب في إلقاء القبض عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لطفلين مُكبلان أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما شقيقان، 10 و11 عاما، مقيمان بذات العقار، وبتكثيف التحريات تبين قيام والدهما عامل ومقيم بذات العنوان بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتة نجليه لقيامهما بسرقة مبلغ مالى منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الأب للنيابة العامة التى تولت التحقيق.