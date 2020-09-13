أيتن عامر تبدأ تصوير "في يوم وليلة" نهاية الأسبوع الحالي

تستعد الفنانة أيتن عامر لبدء تصوير مسلسل "في يوم وليلة" أمام أحمد رزق، والذي ينطلق أواخر الأسبوع الحالي.

وقد خضعت أيتن منذ فترة لريجيم لإنقاص وزنها من أجل المسلسل.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وأيتن عامر ونضال الشافعي ومحمد جمعة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت أيتن، رمضان الماضي في مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وجسدت من خلال المسلسل شخصية"ريهام "الذي علقت مع الجمهور منذ بداية المسلسل الي انتحارها في منتصفة