الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على خليجية مقتولة في الجيزة

بدأت قوات الأمن التحقيق في واقعة العثور على سيدة تحمل جنسية عربية، مقتولة داخل شقتها في الطالبية، وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة، كردونا أمنيا حول عقار في الشارع الذي تقع فيه، عقب ورود بلاغا بالعثور على الجثة.

وتفحص القوات تحت إشراف اللوء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عدد من المشتبه بهم، والمترددين على المجني عليها، وتفريغ الكاميرات، والبحث عن حارس العقار الذي اختفى في وقت معاصر للجريمة.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة، جهودها لكشف هوية القتيلة، وملابسات جريمة قتلها، بينما بدأ ضباط مباحث قسم الجيزة، وخبراء الادلة الجنائية، رفع الآثار المادية من مسرح الجريمة.

وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وناظرت الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار مرتكب الجريمة.

ولا تزال قوات الأمن بالجيزة، تحت قيادة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، والمقدم خالد يسري نائب المامور، تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، والبحث عن الجاني.