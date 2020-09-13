رئيس التحرير

محمود مسلم

توقيع الكشف الطبي على 60 مرشحا محتملا للنواب في كفر الشيخ 

كتب:

سمر عبد الرحمن
08:49 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
مديرية الصحة بكفر الشيخ

مديرية الصحة بكفر الشيخ

وقعت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الكشف الطبي على نحو 60 مرشحا محتملا لمجلس النواب، وذلك بـ 3 مستشفيات جرى تخصيصها لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، حيث يجري سحبة عينة دم لتحليلها بالمعمل الإقليمي المشترك، برئاسة الدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الإقليمي بكفرالشيخ.

ثم يتوجه المرشح المحتمل لأحد المستشفيات الـ3 المخصصة لإجراء الكشف الطبي وهي "مستشفى كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي"، تحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، المدير العلاجي والدكتور عبدالعزيز سليمان، مدير القومسيون الطبي.

 

اقرأ المزيد:

3 مستشفيات بكفر الشيخ تبدأ توقيع الكشف الطبي على مرشحي "الشيوخ"  

محافظ كفر الشيخ يزور مستشفى دسوق العام ويوجه بنقل طفل لعمل الأشعة

بالصور| تغيير في إدارة مستشفى كفر الشيخ العام

بالصور| مدير مستشفى كفر الشيخ العام يبحث استعدادات افتتاح قسم قسطرة