توقيع الكشف الطبي على 60 مرشحا محتملا للنواب في كفر الشيخ 

وقعت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الكشف الطبي على نحو 60 مرشحا محتملا لمجلس النواب، وذلك بـ 3 مستشفيات جرى تخصيصها لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، حيث يجري سحبة عينة دم لتحليلها بالمعمل الإقليمي المشترك، برئاسة الدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الإقليمي بكفرالشيخ.

ثم يتوجه المرشح المحتمل لأحد المستشفيات الـ3 المخصصة لإجراء الكشف الطبي وهي "مستشفى كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي"، تحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، المدير العلاجي والدكتور عبدالعزيز سليمان، مدير القومسيون الطبي.