3 مستشفيات بكفر الشيخ تبدأ توقيع الكشف الطبي على مرشحي "الشيوخ"  

بدأت 3 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، استقبال مرشحي مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي عليهم. ورفعت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حالة الطوارئ، ووفرت الأطقم الطبية اللازمة، بـ 3 مستشفيات للكشف الطبي وهي" كفر الشيخ العام، دسوق العام وسيدي سالم المركزي".

وأعلنت المديرية، مراحل إجراء الكشف الطبي على المرشح لمجلس الشيوخ، حيث تبدأ بتسديده الرسوم المقررة في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وبعدها يتوجه للقومسيون الطبي بإيصال تسديد مبلغ الرسوم، كما سيخضع لعدها لتحليل المخدرات بالمعمل الإقليمي للدم، وبعض الفحوصات في المستشفى تتعلق بالباطنة.

وأشارت المديرية إلى أنه سيجري إرسال نتيجة التحاليل في مظروف مغلق للقومسيون حتى يحصل كل مرشح على شهادته "لائق أو غير لائق طبيًا".

وخلال الأيام الماضية، بدأ المرشحون في الإعلان عن ترشحهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تعكف الأحزاب المختلفة على الدفع بمرشحيها سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.