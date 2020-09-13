مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

لقي شخص مصرعه كما أصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بناحية كوم العرب دائرة مركز طما بسوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى طما المركزي، والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الزراعي الغربي بناحية كوم العرب.

وتبين لمأمور وضباط المركز أنه أثناء سير ميكروباص قيادة "عربي.م.س" 48 عاما، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة "منتصر.ا.ح"، 22 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة "خالد.م.ع"، 17 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة البخارية، وإصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمات بالرأس. تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، واخطت النيابة العامة للتحقيق.