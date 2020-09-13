التعاون للبترول: 75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وإنشاء أخرى جديدة

قال عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إنَّ الشركة تستهدف تطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة بما يتماشى مع متطلبات السوق والمواطنين.

وأضاف "عياد"، في تصريحات صحفية، أنَّه تمّ اعتماد استثمارات بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات خلال العام المالي الحالي، كما تمّ تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وإنشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس شركة التعاون للبترول، أنَّه يتم العمل على قدم وساق في مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية.