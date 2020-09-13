سعر الدولار اليوم الأحد 13-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 13 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر له في بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المتحد، ليباع بـ15.85 جنيه، مقابل 15.75 جنيه للشراء.

وفي بنك hsbc يباع بـ15.79 مقابل 15.69 جنيه للشراء كأقل سعر للشراء.

وكان الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إنّ هناك 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي بدول أوروبا، تضع أموالها في مصر، مضيفًا أن تلك الصناديق الاستثمارية تقدم على هذا الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري: "الناس عندها ثقة إنّ الدولار في مصر مستقر، ويثقوا في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".

أسعار العملات الأجنبية والعربية

وتباينت أسعارالعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية، وشهد الريال السعودي استقرارًا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، ، وقطر الوطني".

كما سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنوك "بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، عودة، المشرق".

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

فيما سجّل بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر لشراء اليورو بـ18.59 جنيه، ولشراء الإسترليني سجل 20.44 جنيه في البنك ذاته.

كما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.57 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.53 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.