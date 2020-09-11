سعر الدولار اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 سبتمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 سبتمبر سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.36 جنيه للشراء و20.60 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليومية، أمس الأول الأربعاء، في البنك الأهلي وبنك مصر، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وذلك بعد أن شهدت أسعار الدولار عدة تراجعات الثلاثاء، إذ تراجع بحصيلة قرشين خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة.

وقال الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي بدول أوروبا، تضع أموالها في مصر، مضيفًا أن تلك الصناديق الاستثمارية تقدم على هذا الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري، "الناس عندها ثقة أن الدولار في مصر مستقر، ويثقوا في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".