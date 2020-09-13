محافظ الشرقية: قرار تخفيض سعر متر التصالح يؤكد علم الرئيس بظروف الشعب

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرة أمس، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون سعر المتر في الريف المصري 50 جنيها، يؤكد أنّ الرئيس يتابع ظروف المواطنين ويراعيها، وعلى المواطنين استغلال الفرصة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه في حالة دفع المواطن مبلغ التصالح كاش سيأخذ 5% تخفيض في هذه الحالة، مؤكدا وجود تسهيلات كبيرة.

وتابع، أنّ هذه فرصة ذهبية لأي مواطن يريد أن يقنن وضعه، وعليه التقدم وعمل ملف للتصالح، لأن هناك تسهيلات كثيرة في صالح المواطن المصري، وهناك عدد كبير من المواطنين تقدموا للتصالح.