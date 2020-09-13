تعرف على مبادرات الصحة الرئاسية للحفاظ على طلاب المدارس

يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام، ويبدأ معه تطبيق عدد من الإجراءات، بعضها جديد مثل إجراءات وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والبعض الآخر يستمر، خاصة المبادرات الرئاسية لطلاب المدارس، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس

بدأت المبادرة في يناير 2018، وتجدد سنويا أثناء استمرار الدراسة، وتستهدف الشباب الأقل عمرا بين 12 و18 عاما، ثم طلبة الجامعات.

ونجحت المبادرة في مسح نحو 8 ملايين شاب في تلك المراحل العمرية، قبل أن تتوقف الدراسة مباشرة في العام الماضي بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بتعليق الدراسة والتزام الجلوس في المنزل لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنّ مسح الطلاب لفيروس سي يتم لطلاب الأول الإعدادي والأول الثانوي والأول الجامعي، ويستمر السمح 5 سنوات متتالية، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سي، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذكرت وزارة الصحة أنّ المسح في مبادرة القضاء على فيروس سي يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحي التي نفذت الحملة بمدارس الحضر، إضافة للفرق التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية

بدأت المبادرة في فبراير 2019، وتستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، بينهم 6 ملايين و400 ألف طالب بمدارس الحضر، و7 ملايين و600 ألف طالب بمدارس الريف.

ويتولى الكشف على الأطفال فرق مشكلة من أطباء وتمريض وأخصائي معمل ومدخل بيانات للعمل بالمبادرة، وجرى تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص وفقًا لمعايير الجودة، إضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب، وحال تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة يتم تحويلهم للعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استمرار المبادرة في العام الدراسي القادم، مؤكدة أنّ الوزارة فحصت 11 مليون طالب قبل تعليق الدراسة في العام الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.