مصرع شاب بطعنة غدر من جاره في الدقهلية

لقي شاب في الدقهلية مصرعه، اليوم، طعنا بسلاح أبيض في الرقبة بقرية "ميت السودان" مركز دكرنس، في مشاجرة بسبب الجيرة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول شاب جثة هامدة إلى مستشفى دكرنس العام، ادعاء تلقيه طعنة في الرقبة.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وتبين وفاة "عبدالله الزغبي عبدالملك" إثر مشاجرة في قرية "ميت السودان" مع أحد زملائه الذي طعنه بسلاح أبيض "سكين" مما أدي إلى مصرعه في الحال.

وأكد شهود العيان أن المتهم والمجني عليه بينهما صلة مصاهرة وجيران، وأنه كان دائم افتعال للمشاكل، وطعنه بغذر وفر هاربا.

وتكثف مباحث دكرنس من تحرياتها للقبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.