من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

وسط ضوء النهار والزحام الذي طال شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك في القاهرة، ظل أمين الشرطة علي أحمد الشرقاوي يمارس عمله في تسيير حركة المرور، وحراسة أحد البنوك بالشارع ذاته، قبل أن تطوله يد الغدر من حيث لا يرى، بطعنة من الخلف، ليسقط غارقا في دمه، قبل أن يستشهد بعد وصوله المستشفى.

وفي التقرير التالي، تستعرض "الوطن" القصة الكاملة لحادث طعن أمين الشرطة:

مهتز نفسيًا يطعن أمين شرطة في الزمالك

بداية القصة تعود، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مهتز نفسيا طعن أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، السبت الماضي، ما أسفر عن إصابته، حيث قام أمين الشرطة بمطاردته وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه.

مصادر أمنية: تم القبض على المتهم تمهيدًا لإحالته للنيابة

وقالت مصادر أمنية إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وفوجئ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين".

وفاة أمين الشرطة المصاب في حادث طعن الزمالك

توفّى أمين الشرطة متأثرا بإصابته عقب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للطعن.

تشييع جثمان أمين الشرطة في جنازة مهيبة

وشيَّعت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر أمس، جثة أمين الشرطة، حيث نظمت له جنازة عسكرية مهيبة.

جاء ذلك بحضور حكمدار مديرية الأمن و قيادات الأمن في الغربية والمحاسب جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة، ورئيس الوحدة المحلية في شبراقاص، وذوي الشهيد وأهل القرية.

واحتشد آلاف المواطنين في الجنازة، وردد المشيعون لجثمان الشهيد، هتافات: "لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله".

وفاة والد المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك بعد علمه بالخبر

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن والد المتهم بقتل أمين الشرطة، لفظ أنفاسه بسبب إصابته بأزمة قلبية عقب معرفته باتهام نجله بقتل أمين الشرطة.

وأضاف المصدر أن والد الضحية عضو هيئة تدريس سابق بكلية العلوم جامعة القاهرة يدعي حازم نجيب، موضحا أن المتهم جرى التحقيق معه من قبل النيابة العامة والتي قررت حجزه لحين مواصلة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال 6 من شهود العيان.

إطلاق اسم أمين الشرطة على مدرسة بقرية ميت غزال

في السياق ذاته، قدم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرة الشهيد، ووافق على إطلاق اسمه على إحدى مدارس التعليم الابتدائي بقرية ميت غزال.

والد الشهيد: ابني مات بطل

و عبّر أحمد الشرقاوي والد الشهيد عن حزنه، قائلًا: "والله كلنا اتصدمنا لما شوفنا صوره على فيس بوك.. ابني كان جدع ومات بطل"، مضيفا: "بناشد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع بالضرورة القصاص لدماء الشهيد".

وتابع: "ربنا يصبرنا ويصبر زوجته وأبناءه الثلاثة، وفعلا فقدنا أحد عوائل الأسرة، كان يتمتع بدماثة الخلق وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وكلنا فخورين بحرصه على مواصلة عمله، وإلقاءه القبض على من تعدي عليه بالطعن".

بعد المعاينة وتفريغ الكاميرات.. أمين الشرطة طارد المتهم والجريمة استغرقت دقيقتين

وأظهرت المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الجريمة استغرقت 120 ثانية، وأن أمين الشرطة طارد المتهم عقب طعنه مستقلا خلف قائد دراجة نارية، إلا أنه لم يتحمل مطاردة المتهم من آثار الطعنات وتوقف، وفي ذلك التوقيت تمكن الأهالي من ضبطه .

اعترافات قاتل أمين الشرطة: "أنا مقتلتوش.. لا أنا قتلته"

قال المتهم، في اعترافاته أمام جهات التحقيق: "أنا مقتلتوش ومعرفوش.. أنا قتلته ومش عارف ليه".

وأضاف المتهم، أنه لا يعلم كيف قتل أمين الشرطة.. في البداية التزم المتهم الصمت لمدة 10 ساعات فى حالة ذهول، بينما ظل يتأرجح بين إنكار الجريمة والاعتراف بها.

وأنهى المتهم اعترافاته، "أنا مقتلتوش يا باشا.. أنا ساكن مع أبويا دكتور جامعي، وابن ناس".لكن في النهاية وبعد مواجهة المتهم بالفيديو الخاص بالمجني عليه اعترف بارتكابه الجريمة.

مفاجأة التحريات.. المتهم حاصل على مؤهل عال

وكشفت التحريات عن مفاجأة أن المتهم حاصل على مؤهل عال، ويقيم بصحبة أسرته، وأنه أصيب بحالة نفسية منذ فترة بسبب وفاة والدته، وأشارت التحريات إلى أن المتهم لا يتحدث مع أحد ولم يسبق اتهامه في أي قضايا جنائية.

اعترافات جديدة للقاتل: هاتف في المنام قال لي غز أي حد

و برر المتهم بقتل أمين الشرطة في الزمالك جريمته في تحقيقات النيابة العامة، قائلًا: "هاتف جاني في المنام وقالي غز أي حد عشان أخلص من اللي بيغزني وأعرف أنام".

وأضاف المتهم: "ركبت العربية بتاعتي وهي مرسيدس 2019 وأول ما خرجت من الشارع اللي ساكن فيه لقيت أمين الشرطة واقف قدامي نزلت من العربية ومسكت السكين اللي جبتها من المطبخ وضربته".

وأردف: "ماكنتش بعرف أنام وكان في واحد بيغزني طول الليل وبعدين جاني هاتف وقالي غز أي حد وأنت ترتاح وتخلص من اللي بيضربك".

وتابع المتهم أنه لم يكن يعرف المجني عليه، ولم يخطط للانتقام منه وأن الجريمة حدثت بالمصادفة.

حبس المتهم بقتل أمين شرطة

قررت نيابة قصر النيل، أمس، حبس المتهم بقتل أمين شرطة في الزمالك لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأرسلت النيابة السكين المستخدم في الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

أستاذ قانون: لا توجد مسؤولية قانونية على القاتل

وعن العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب حادث الطعن لأمين الشرطة، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون العام، إنه في حال ثبوت أن المتهم ارتكب جريمته وهو فاقد لقواه العقلية والنفسية فلا مسؤولية قانونية عليه على الإطلاق، ويوضع في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية لحين شفائه.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أنه إذ ثبت أن هناك شخصا ما استغل حالته النفسية والعصبية وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة، فالمسؤولية القانونية تقع على المحرض كاملة.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت أنه يدعي المرض فتوجه له تهمة القتل العمد وتكون عقوبتها الإعدام شنقا.