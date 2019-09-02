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مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

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اليوم.. التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة لعام 2019 بمركز الزيتون

اليوم.. التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة لعام 2019 بمركز الزيتون

غادة تحدت "التنسيق".. المعلمة النبيلة تدمج متحدي الإعاقة بالمجتمع

غادة تحدت "التنسيق".. المعلمة النبيلة تدمج متحدي الإعاقة بالمجتمع

حبس طالبين وعاطل 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات

حبس طالبين وعاطل 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

الجارالله: أمير الكويت أصر على استقبال السيسي بالمطار رغم وعكته الصحية

الجارالله: أمير الكويت أصر على استقبال السيسي بالمطار رغم وعكته الصحية

اليوم.. قطع الكهرباء عن منطقتين في دمياط

اليوم.. قطع الكهرباء عن منطقتين في دمياط

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من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

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محال لإصلاح بطاقات التموين الذكية.. اللى اتكسر يتصلح

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من إمام مسجد الهرم لـ أمين شرطة الزمالك.. جرائم قتل على الطريق والمتهم "مهتز نفسيا"

من إمام مسجد الهرم لـ أمين شرطة الزمالك.. جرائم قتل على الطريق والمتهم "مهتز نفسيا"

مقابل 17 دولارا في الساعة.. شركة تبحث عن موظفين لتذوق الحلوى

مقابل 17 دولارا في الساعة.. شركة تبحث عن موظفين لتذوق الحلوى

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