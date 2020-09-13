فيديو.. عيضة المنهالي يطرح "يمرني طاريك" عبر "يوتيوب"

طرح المطرب الإماراتي عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة "يمرني طاريك" من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، حاملة الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات والذي يقول في مطلعها:

يمرني طاريك لكن ما يمر

ما بين عقل وقلب يسألني عليك

يلي فبعدك نار وفقرب جمر

أجيك ودي بس ما ودي أجيك

وطرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية على يوتيوب، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية.

تأتي الأغنية المنفردة الجديدة "يمرني طاريك"، بعد أن حققت الأغنية الدويتو "بحر ركبه" التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات "الصامل" وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.