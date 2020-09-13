"أيامنا الحلوة" تقدم ذكريات التسعينات بمسرح النافورة

تقدم فرقة "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان، حفلا في الثامنة مساء الثلاثاء 15 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يتضمن باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية، التي تعود لحقبة التسعينيات من القرن الماضي.

ويتضمن الحفل أيضا مجموعة مميزة من أغاني الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.

يذكر أن المايسترو محمد عثمان أسس فرقة أيامنا الحلوة عام 2003، وتضم 17 مطرب ومطربة وتقدم مختلف ألوان الموسيقى والغناء العربي، الذي يتنوع بين التراثي والمعاصر، إلى جانب الأعمال الوطنية والرومانسية والشعبية وفن المونولوج.

وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، وحققت نجاحا ملفتا منحها قاعدة جماهيرة كبيرة.