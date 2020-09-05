تفاصيل حفل أيامنا الحلوة بدار الأوبرا.. سعر التذكرة 110 جنيهات

تستعد فرقة أيامنا الحلوة لتقديم حفلها على مسرح النافورة بدار الأوبرا، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، الساعة 8.30 مساء.

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بسعر 110 جنيهات، ويمكن حجز تذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا، ومن المقرر أن يتضمن الحفل باقة من أبرز الأعمال التي تقدمها الفرقة.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003، وتقدم مختلف ألوان الموسيقى والغناء العربي الذى يتنوع بين التراثي والمعاصر، إلى جانب الأعمال الوطنية، الرومانسية، الشعبية، وفن المونولوج، وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر وحققت قاعدة جماهيره كبيرة.