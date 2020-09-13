نائب: مستشفى شرق الإسكندرية يرفض الحالات الحرجة والانتظار دون مبرر

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإصدار تكليفات فورية لمدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ولمستشفى شرق المدينة بالمحافظة، بضرورة استقبال المستشفى للمواطنين من أصحاب الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، لإجراء العمليات الجراحية لهم داخل المستشفى.

وقال "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، أن هناك حالة من الإهمال الشديد تصل إلى حد الفساد والتواطؤ تتعلق بإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفى شرق المدينة، مؤكدًا أن جميع الإمكانيات متوافرة، سواء غرف العمليات الجراحية أو كبار الأطباء من الجراحين، ولكن للأسف الشديد يرفض المستشفى قبول أي حالة من حالات قوائم الانتظار، رغم أنه يخدم المرضى من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقال النائب إنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف إذا استمر المسئولون داخل المستشفى في رفض قبول الحالات المرضية من قوائم الانتظار.