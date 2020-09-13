فاروق حسني يستعد للإعلان عن جائزة المؤسسة 2021

يعقد الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، اجتماعًا مع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، السبت المقبل، الموافق 19 سبتمبر الجاري، استعدادًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من جائزة فاروق حسني للثقافة والفنون، في مؤتمر صحفي في نهاية الشهر للإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة من الجائزة.

وقال مصدر إن المجلس يبحث عدة قرارات بشأن زيادة عدد الجوائز وقيمتها المادية، والتي من المتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة.

وذكر المصدر، أنه من المتوقع فتح باب التقدم للجائزة في أكتوبر المقبل.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد شهدت في يناير 2020، حفل توزيع جوائز الدورة الأولى لمسابقة مؤسسة فاروق حسني للفنون، التى تقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وذلك في مركز الجزيرة للفنون، بحضور الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

وأهدت الوزيرة، شهادات تقدير لـ10 مشاركين، وسلّم الفنان فارق حسني، جائزة المسابقة للفنانة إيمان عبدالرحمن حسين، الفائزة بالمسابقة التي تقدم لها 453 طالبًا من 21 محافظة لشباب أقل من 35 سنة، وصل للمرحلة النهائية 71 منهم، وتبلغ قيمة جائزتها 50 ألف جنيه للعمل الفائز، إضافة إلى شهادات تقدير لأفضل 10 مشاركين.

يشار إلى أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مؤسسة مستقلة أنشئت في عام 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، واختارت المؤسسة حي الزمالك مقرً لها.

وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.

وتهدف المؤسسة أيضا إلى خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

وتقوم المؤسسة أيضًا بنشاط ثقافي موازٍ مثل إقامة مسابقات فنية وثقافية، واحتضان الكثير من المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها.

وجائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون هي جائزة سنوية لدعم التميز الفني والثقافي، ويتم تقديم الجائزة سنويًا من قبل مجلس أمناء المؤسسة بحضور قادة بارزين في المشهد الثقافي في مصر وتغطيها وسائل الإعلام، حيث تُمنح الجائزة لفنان مصري معاصر ناشئ أو مؤسس على النحو الذي تم اختياره بواسطة لجنة التحكيم على أساس الإبداع والتفرد الفني والتميز.

ويضم المجلس الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، الدكتورة عالية عبد الهادي عميدة كلية الفنون الجميلة الأسبق، وتامر عوف، والكاتب الكبير محمد سلماوي، الشاعر وائل السمري، والفنان إيهاب اللبان قومسير بينالي القاهرة الحالي ومدير مجمع الفنون، الأستاذ أحمد الضبع، والسيدة إيناس لوقا، والمهندس عبد السلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور بصفته رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني.